Tiltale: Flere end 400 ældre snydt for 14,5 millioner

De fire mænd er i alderen 18 til 23 år.



Sagde de var fra banken

Ifølge anklageskriftet ringede mændene til de ældre og udgav sig for at være fra banken eller Nets.

De fortalte dem angiveligt, at nogen forsøgte at trække penge fra deres konto, og at de skulle udlevere deres kontooplysninger og koder for at få hjælp.

I stedet for at hjælpe de ældre borgere, blev der fjernet større pengebeløb fra de ældres bankkonti.

Østjyllands Politi anholdt i juni syv personer, men tre af dem blev efterfølgende løsladt, da det blev vurderet, at der ikke længere var grundlag for varetægtsfængsling.

De resterende fire, som vurderes at være bagmændene, er fortsat fængslet.