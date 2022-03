Tilbagekaldes: Fejlmærkede nødder kan være farlige for allergikere

Hasselnødder er et såkaldt allergen, og de kan derfor være direkte farlige at spise for folk, som har allergi over for dem.

Kan ligne mandler

Ifølge Fødevarestyrelsen er de tilbagekaldte hasselnødder skåret i tynde flager og kan derfor ligne hakkede mandler.

De er dog korrekt angivet som hasselnødder på bagsideetiketten.

Styrelsen opfordrer til, at man enten leverer produktet tilbage eller kasserer det.