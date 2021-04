Tilbage på stadion: - Nydelsen varer længere end sex

Den kamp bliver AGFs første Superliga-kamp med tilskuere i år, og man forventer, at det bliver muligt at lukke 8500 tilskuere ind til lokalopgøret den 22. april mod ærkerivalerne fra Randers.

- Vi opfordrer til, at man kommer til kampen i god tid og har sit coronapas klar, samt sit mundbind, siger Søren Højlund Carlsen, der er kommunikationschef i AGF, til TV2 Østjylland.

Han fortæller derudover, at interessen for kampen er så stor, at klubbens billetsystem i dag brød sammen, og går man ind på AGFs hjemmeside, kan man læse, at der pt. ikke er nogen billetter til salg.



Er man interesseret i billetter til de resterende kampe i Superligaen kan man finde information på de respektive klubbers hjemmesider.

Derudover er det 5 år, 8 måneder og 17 dage siden AGF sidst slog Randers.