Tidligere Aarhus-borgmester er blevet far: - Det er ubetinget lykke

Tidligere Aarhus-borgmester og nuværende finansminister Nicolai Wammen (S) er blevet far til en søn.

En glædelig nyhed han selv har meddelt på sin Facebook.

- Karen og jeg har oplevet et af livets helt store mirakler: Vi er blevet forældre til en fantastisk dreng på 50 cm og 3480 gram. Vores dejlige lille Christian. Vi har næsten ikke fattet det endnu og har smilet og grædt glædestårer lige siden. Det er ubetinget lykke, kærlighed og ansvar i sin reneste og smukkeste form.

Han takker samtidig sin hustru Karen Lund Wammen for at bringe Christian til verden.

- Jeg har samtidig kæmpe beundring for Karen, som med en løvemors kræfter bragte vores dejlige søn til verden. Også tak til det super dygtige og empatiske sundhedspersonale, hvis indsats vi er dybt taknemmelige for. Nu glæder vi os til 14 fælles dejlige dage med det lille vidunder, inden jeg vender tilbage på kontoret igen i starten af februar. Senere bliver der mulighed for mere barsel for både mor og far

Nicolai Wammens opgaver overdrages til og med den 3. februar til skatteminister Morten Bødskov (S), der vil være fungerede finansminister i barselsperioden.