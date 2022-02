Tidlig sommernyhed: Færre eksamener i år

Der bliver færre eksamener i år end vanligt, har et bredt flertal i Folketinget aftalt. Selv om hverdagen på skoler, gymnasier, HF-uddannelser og andre skoler er ved at være normal igen, har undervisningen i dette skoleår været så ramt af corona-restriktioner, at politikerne har valgt at skære i antallet af eksamener. (Arkivfoto) Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix