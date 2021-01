Tidlig rift om sommerhuse: - Hylderne er næsten tomme

Allerede i marts måtte rejsevirksomheden tage afsked med tre medarbejdere, og som det ser ud lige nu, fraråder Udenrigsministeriet rejser til hele verden.

- Det har lange udsigter for vores salg af rejser. Det er helt dødt lige nu, og det kræver genåbning før, at vi rigtigt kommer til at kunne sælge rejser igen. Vi håber på, at det kommer til sommer, når der forhåbentligt bliver åbnet mere, og folk er vaccineret, siger Henrik G. Jensen.

Tilfredshed hos Visit Aarhus

De mange bookinger i sommerhuse vækker glæde hos Visit Aarhus, der dækker det meste af Østjylland. Særligt er de glade for, at danskerne endnu engang holder ferie i hjemlandet.

- Det er superpositivt, at det tegner godt med sommerferien for 2021. Vi havde et rigtig godt år sidste år, når vi kigger på sommerhuse – og i særdeleshed i forhold til tilstrømningen af danske gæster, siger Pia Lange Christensen, der er direktør i Visit Aarhus.