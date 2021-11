Test skal give grønt coronapas i kortere tid

Test ned til 1. klasse

I øjeblikket kan skolebørn fra 9 år blive kviktestet i folkeskolerne, men det tilbud kan blive udvidet, lød det desuden på pressemødet.



I øjeblikket er der et tilbud på skolerne, som dækker skolebørn fra ni år. Magnus Heunicke siger på pressemødet, at man sammen med landets kommuner arbejder på et tilbud, hvor det skal være muligt at teste børn fra 1. klasse en eller to gange i løbet af ugen. Det skyldes ikke mindst, at smittetallene stiger på skolerne, som det for eksempel var tilfældet på Virring Skole nær Skanderborg for nylig.

- Vi ved, at det er meget vigtigt for børns trivsel, at vi opretholder så normal en hverdag som overhovedet mulig, siger Magnus Heunicke.

Det kræver i øvrigt samtykke fra børnenes forældre, når skolebørn skal testes.