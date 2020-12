Terrorsigtet blev nedværdiget af personale i fængsler

Samtidig fastslår retten, at der var tale om en nedværdigende behandling, som var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.



Advokat: Bør føre til ændringer hos Kriminalforsorgen

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen fra Advokaterne Bonnez & Ziebe, der førte sagen for den indsatte ved landsretten, siger at dommen først og fremmest er vigtig for hans klient. Men han mener også, at den bør føre til ændringer hos Kriminalforsorgen.

- Dommen må efter min opfattelse give Kriminalforsorgen anledning til at overveje omfanget og intensiteten af deres visitationsregimer over for landets indsatte, hvor blandt andet rutinemæssige nøgenvisitationer ifølge mine oplysninger udføres i vidt omfang, siger Tobias Stadarfeld Jensen.