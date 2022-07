Termometret nærmede sig frysepunktet i nat

Der er udsigt til godt sommervejr i weekenden.

Et højtryk bevæger sig ind over Danmark vestfra. Det giver weekenden sommerligt og stort set tørt vejr med nogen sol eller en del sol. Temperaturene kommer til at stige, så en tur på stranden er ikke nogen dum idé.

Dagene er dog blevet kortere, og det kan også mærkes på vejret, fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Kolde nattetimer

Nattemperaturen kom natten til fredag helt ned på fem grader inde i landet, fordi der har været vindstille.

Ved målestationen Horsens/Bygholm blev der ifølge DMI målt helt ned til 4,4 grader tidligt fredag morgen. Til sammenligning blev der på samme tidspunkt målt 14,4 grader på Samsø, stik øst for Horsens.