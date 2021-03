Tekniske problemer forsinker svar på lyntest hos Falck

De tekniske problemer påvirker systemet i hele landet, og det er uvist, hvornår det er oppe at køre igen.

De kviktest, som man kan få foretaget hos Falck, er gratis og behøver typisk ingen tidsbestilling.

Testen foregår ved, at man bliver podet i næsen.

Tre millioner test siden 27. januar

Resultatet af lyntesten plejer som regel at ligge klar indenfor 15 til 30 minutter. Herefter vil den testede have mulighed for at modtage en sms med sit svar - når der altså ikke er tekniske problemer med testsystemet.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) er der siden 27. januar 2020 blevet foretaget over tre millioner lyntest i alt herhjemme.