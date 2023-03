Tei fik nok af sofa og fjernsyn - nu bor han i sin bil

Mange af os lever et liv med arbejde, lejlighed og en helt almindelig dagsrytme. Men det blev for kedeligt for Tei Pelant.

Så nu lever han et liv, hvor han både arbejder og bor i hele verden, når han rejser rundt som kunstfotograf.

- Stort set hver aften er det et nyt sted, jeg sover. På det halvandet år, jeg har boet i min bil, der har jeg kørt 46.000 kilometer. Men jeg har jo ikke kørt ned ad den samme vej, hver eneste dag, fortæller Tei Pelant.

Digital nomade

Med sit nye liv har Tei Pelant haft masser af tid til sin passion for kunstfotografi og særligt det såkaldte "light painting". Det går ud på at male på et billede med en lommelygte.

Han lever sit liv som det, der ofte bliver kaldt digital nomade. Det vil sige, at han rejser rundt og arbejder der fra, hvor han befinder sig. Alt der er brug for, er en internetforbindelse.

Tei Pelant tog beslutningen om at leve som digital nomade for tre år siden efter længere tids overvejelser. På det tidspunkt arbejdede han i Manchester med at styre byggepladser i både England og Danmark.