Tallerkener kaldes tilbage - afgiver kemisk stof

Ifølge Fødevarestyrelsen afgiver tallerkenerne en for høj mængde melamin. Når et produkt krydser den fastsatte grænse, er det ikke længere egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

Tallerkenerne solgt i Føtex og Bilka over hele landet siden marts 2021.

Har man købt dem, opfordres man til at levere tallerkenerne tilbage til butikken eller bare smide dem ud.