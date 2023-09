Tæt tåge over Østjylland

- Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt, skriver DMI.

Og det betyder, at man skal være forsigtig i trafikken.

- Der er risiko for tæt tåge med sigtbarhed under 100 meter, oplyser DMI i varslet.

DMI har udsendt et varsel om risiko for tåge i Østjylland fra lørdag aften klokken 23 til søndag morgen klokken 9.

Varm søndag i sigte

Skyerne kommer til at hænge lavt over landsdelen hele morgenen og formiddagen.

En svag vestlig vind har i løbet af natten skubbet et større område med skyer og tåge fra Nordsøen og ind over Jylland, Fyn og Kattegat, og det er dette skydække, som solen skal bruge det meste af formiddagen på at få brændt væk.

Solen kan dog kun opløse skyerne over land, men kan ikke opvarme luften over havet hurtigt nok til at opløse skyerne der. Derfor kan der dagen igennem ved mange kyster med pålandsvind forekomme skyer eller havgus og noget lavere temperaturer.



- Måske en ting at have i tankerne, hvis man lige vil nå en sidste badetur med sommervarme for i år, siger meteorolog ved DMI Trine Pedersen i en pressemeddelelse.