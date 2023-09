Tæt tåge i morgentrafikken

Det er med at være opmærksom, når man skal bevæge sig ud på vejene.

DMI advarer nemlig om tåge, der kan påvirke morgentrafikken mandag.

Det meteorologiske institut har søndag udsendt et varsel om tæt tåge og sigtbarhed under 100 meter. Varslet er i kategori 1, der beskrives som voldsomt vejr, og gælder fra sent søndag aften til mandag morgen klokken 9.

Sigtbarhed under 100 meter kan være farligt i trafikken, der i forvejen oftest er tæt i de tidlige timer mandag.

Alle østjyske kommuner er inkluderet i varslet, ligesom alle danske kommuner efter et nyt varsel natten til mandag er det.