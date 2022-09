Syv procent af alle plejehjemsbeboere har fået boosterstik

Torsdag skød sundhedsmyndighederne efterårets vaccinationsprogram i gang.

Dermed fik de første plejehjemsbeboere og borgere over 85 år mulighed for at få et boosterstik med en coronavaccine.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver fredag på Twitter, at der torsdag blev givet 6372 stik.

- I den første del af vaccinationsprogrammet har vi en særlig indsats på landets plejehjem. I går (torsdag, red.) modtog syv procent af alle plejehjemsbeboere et boosterstik, skriver han.

Der er cirka 932 plejehjem i Danmark med omkring 40.000 beboere.

Sundhedsmyndighederne anbefaler vaccination mod covid-19, fordi det efterhånden er længe siden sidste stik.

Formålet med efterårets vaccinationer er at forebygge indlæggelser og dødsfald. Da risikoen for alvorlig sygdom øges med alderen, anbefales borgere over 50 år samt særligt sårbare at blive vaccineret igen.

Fra 1. oktober kan alle danskere over 50 år få fjerde vaccinationsstik.

En procent af befolkningen

Sundhedsstyrelsen forventer stigende smitte fra oktober, når samfundet er helt åbent som nu og uden restriktioner. Det sagde vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Bilsted Probst tirsdag.

- De andre år med corona har vist os, at smitten blusser op om efteråret, og før det sker, er det vigtigt at være på forkant. På den måde kan vi forebygge, at alt for mange bliver smittet, sagde hun til Ritzau.

Modsat 2020 og 2021 er der ikke udsigt til restriktioner som mundbind og hjemmearbejde. Det gør det endnu vigtigere at blive vaccineret, lød det.

Efter tre uger med fald i antallet af nye smittetilfælde med coronavirus steg antallet af smittetilfælde i sidste uge. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI), som blev offentliggjort torsdag.

I uge 35 - for to uger siden - blev 4948 testet positiv for corona.

I sidste uge var det 5428.

Positivprocenten - andelen af test som er positive - har udviklet sig på samme måde. For tre uger siden var den på 15,5, for to uger siden på 12,7, og i sidste uge kom den op på 13,8 procent.

Begge tal er dog fortsat lavere, end de var i uge 31, som var den første uge i august i år.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) har i alt 61.524 personer - svarende til en procent af befolkningen - fået et fjerde stik.

Det skyldes, at udvalgte personer allerede tidligere på året fik tilbudt endnu et stik. Det drejede sig blandt andet om personer med visse typer blod- og knoglemarvssygdomme og personer, der har fået organtransplantationer.