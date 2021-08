Syv gange farligere end cykler: - Børn og el-løbehjul hører slet ikke sammen

Ulykker på el-løbehjul er ikke sjældne. De små hjul og dét, at man står op, gør det svært at holde balancen. Kigger man på statistikken tyder det på, at mange danskere allerede har gjort sig smertefulde erfaringer med det motoriserede køretøj.

7 til 8 gange farligere end cykler

Odense Universitetshospital har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser at mere end 50 personer var på skadestuen i de første fem måneder af 2021 efter ulykker med el-løbehjul. Det betyder, ifølge hospitalet, at el-løbehjul er 7 til 8 gange farligere end at køre på cykel.



- Der skal relativt lidt til, før man falder. Selv et meget lille hul i vejen, en kantsten, eller hvis bare man kommer en lille smule ud af balance, så ligger man på jorden. Og det sker altså for ret mange mennesker, siger chefkonsulent i Rådet for Sikker Trafik Pernille Ehlers til TV2 ØSTJYLLAND.