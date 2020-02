Syv borgmestre laver plan mod oversvømmelser ved Gudenåen

Én ting er at få vand i kælderen én enkelt gang i løbet af efteråret, noget andet er at have det stort set hver dag.

Men sådan er livet for Dragan Sljivic, der ejer Svostrup Kro ved Silkeborg, der er kronisk oversvømmet af Gudenåen.

Han har pumper kørende i døgndrift, der skal suge op mod 800 liter vand i minuttet væk fra kroens vinkælder. Og så har han indtil videre haft regninger for en halv million kroner på grund af oversvømmelserne - og forude venter regninger på 600.000 kroner til at fugtsikre mursten og træværk.

- Nu er vi i femte måned, hvor det eneste, det går ud på, er snakke, snakke og snakke - ikke handling. Jeg har ikke set en eneste fysisk handling komme på banen fra politikerne, siger Dragan Slijvic til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hvis det sker år efter år, så kan sådan en mere end 200 år gammel bygning ikke klare det.

Onsdag eftermiddag kan der dog potentielt være en løsning på vej. Syv borgmestre mødes for at lægge en plan, der skal bekæmpe oversvømmelser på grund af Gudenåen.

Gudenå-kommuner Horsens Skanderborg Silkeborg Favrskov Randers Hedensted Viborg

Langsigtede og kortsigtede forslag

- Helt konkret foreslår vi, at vi får kortlagt, hvad de oversvømmede arealer bruges til, og hvilke værdier, der går tabt eller er i risiko ved oversvømmelser, så vi får overblik over, hvor store skaderne kan blive, udtaler borgmester i Silkeborg, Steen Vindum (V), i en pressemeddelelse.

- Når vi har det overblik, kan vi se på mulige løsninger og handlinger, så vi får valgt realistiske løsninger, som både er effektive og står mål med udgifterne til løsningerne og de værdier, som er truet ved oversvømmelser, tilføjer han.

Steen Vindum er borgmester i Silkeborg Kommune for Venstre.

De syv borgmestre havde i november 2019 et møde med miljøminister Lea Wermelin for at drøfte de store oversvømmelser, og det var på dette møde, at det blev aftalt, at borgmestrene skulle få udarbejdet en helhedsplan, som kan håndtere problemerne med de mange oversvømmelser langs Gudenåen.

Lige nu synes jeg bare, at der er nogle maskiner, der skal gå i gang. Dragan Slijvic, ejer af Svostrup Kro

I deres foreløbige plan foreslår de både kortsigtede og langsigtede løsninger. Og Dragan Slijvic bakker om en plan, men de kortsigtede løsninger er mindst lige så vigtige som de langsigtede, siger han.

- Lige nu synes jeg bare, at der er nogle maskiner, der skal gå i gang, men jeg bakker helt sikkert op om en langsigtet plan, siger kroejeren.

Hans mål er at få stabiliseret fugtigheden i kælderen, men han foventer ikke, at han på noget tidspunkt kan blive helt fri for vand.

Godkender borgmestrene oplægget til en helhedsplan, vil de mange interessenter - lodsejere, kommuner, beredskaber, eksperter, ministerier og andre – blive inddraget. Et udkast til helhedsplan ventes at kunne være klar i løbet af 2021, og den vil efter offentlig høring kunne godkendes politisk i løbet af 2022, hvorefter planen kan sættes i værk.

Ukomplicerede, hurtige og nemme initiativer ventes at kunne sættes i værk i 2020 og 2021, selv om helhedsplanen ikke er færdig og godkendt.

