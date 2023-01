Syv banker ramt af nedbrud efter angreb

Syv banker blev tirsdag ramt af et it-nedbrud, som gjorde, at kunderne ikke kunne tilgå bankernes hjemmeside - og dermed deres netbank.

Det skriver Avisen Danmark.

Siden klokken 13 har det dog igen været muligt at tilgå bankernes hjemmesider, lyder det.

Indledningsvist oplyste datacentralen Bankdata, som leverer it-løsninger til i alt otte banker, at der var tale om et it-nedbrud.

Udsat for overbelastningsangreb

Siden har det dog vist sig, at centralen har været udsat for et overbelastningsangreb. Det er en type hackerangreb.

Bankerne, som har været berørt, tæller Sydbank, Skjern Bank, Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank, Sparekassen Sjælland-Fyn, Djurslands Bank og Kreditbanken.

Som den eneste af de otte banker, der er kunde hos Bankdata, gik Nordfyns Bank fri, skriver mediet.

Oprindeligt var kun seks banker omfattet af nedbruddet. De kørte alle på samme server.

Derfor vurderede Bankdata tirsdag formiddag, at der var tale om tekniske problemer.

Men tirsdag eftermiddag var en syvende bank - Jyske Bank - også omfattet. Det fik Bankdata til at genoverveje, om der kunne være tale om et hackerangreb.

Nationalbanken er også ramt

Også Nationalbanken har mandag og tirsdag været udsat for et cyberangreb, som betød, at bankens hjemmeside ikke var tilgængelig for brugere. Det skriver DR.

- Nogle brugere oplevede mandag og tirsdag morgen vanskeligheder ved at tilgå Nationalbankens hjemmeside. Hjemmesiden var udsat for et overbelastningsangreb, DDoS-angreb, skrev Nationalbanken til mediet.

Angrebet skulle ikke have fået betydning for den daglige drift eller bankens centrale systemer, lød det videre.