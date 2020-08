Sygeplejersker vil have sænket 42 årskrav for tidlig pension

Både SF og Enhedslisten har kritiseret udspillet for ikke i tilstrækkelig grad at omfatte blandt andet sygeplejersker og pædagoger. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Regeringens udspil for tidlig pension bliver af sygeplejerskerne modtaget med lettelse, men også med forhåbninger om justeringer.

Det fortæller Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

- Lige her og nu ser det ud til, at vi kan få nogle af vores medlemmer med i ordningen.

- Men dem, der er startet på vores professionsbachelor efter 1990, vil have rigtig svært ved at blive tilgodeset med den her ordning. Derfor er der brug for at justere den undervejs, siger Grete Christensen.

Der er blandt andet brug for at kigge på kriterierne for tidlig pension, mener Grete Christensen.

For at blive omfattet af Socialdemokratiets forslag til tidlig pension, skal man have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år, inden man fylder 61 år. Så har man ret til at gå på pension et år før.

Har man arbejdet i 43 år, når man fylder 61 år, så har man ret til to års tidligere pension. Har man arbejdet i 44 år, har man ret til tre års tidligere pension.

Bør ændres

Ifølge Grete Christensen bør disse kriterier ændres, så kravet for antal år på arbejdsmarkedet for at være berettiget tidlig pension bliver lavere. Ellers vil en lang række sygeplejersker i fremtiden ikke have mulighed for tidlig pension.

Derfor er hun glad for, at der er lagt op til, at ordningen skal evalueres undervejs. Og ved disse evalueringer bør der altså særligt blive kigget på kriterierne, mener Grete Christensen.

Både SF og Enhedslisten har kritiseret udspillet for ikke i tilstrækkelig grad at omfatte blandt andet sygeplejersker og pædagoger.

Pensionsalderen er nu mindst 65,5 år og vil løbende stige de kommende år.

Med regeringens model ventes 38.000 personer at få ret til tidlig pension i 2022. Det skønnes, at 22.000 personer vil benytte retten til tidlig pension samme år.