Sygeplejersker får ikke en krone, de får en komité: Jeg forstår frustrationen

Hun håber, komitéen på sigt kan medføre et lønløft og mere ligeløn mellem henholdsvis mande- og kvindedominerede fag i det offentlige.



Sygeplejerskerne har i lønkampen blandt andet henvist til tjenestemandsreformen fra 1969 som årsag til, at eksempelvis skolelærere får en højere løn end sygeplejersker på trods af et tilsvarende uddannelsesniveau.

Forslag modtages med skepsis

Mæglingsforslaget bliver dog modtaget med skepsis af mange sygeplejersker, fortæller formanden:

- Jeg kan se, at der på de sociale medier er en enorm frustration og resignation. Der forstår jeg godt, men samtidig bliver jeg nødt til at sige, at vi bliver nødt til at blive ved med at kæmpe kampen, siger Anja Laursen.