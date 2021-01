Sygehuschefer vil have ansatte frem i vaccinekøen

- Sundhedsstyrelsens plan er lagt, før den engelske variant trådte ind på banen.

- Derfor er det naturligt at spørge, hvad vi kan gøre for at sikre, at der er tilstrækkeligt med personale til at passe et stigende antal syge, siger Steen Werner Hansen, sygehusdirektør på Gentofte og Herlev Hospital.

Direktør på Regionshospitalet Randers er enig

På Regionshospitalet Randers er direktør Jonas Dahl enig. Indtil videre er cirka hver fjerde ansat vaccineret.

- Hvis vi skal modstå mutationen, har vi brug for at få vaccineret alle vores medarbejdere. Sker det ikke, er jeg stærkt bekymret for, om vi kan opretholde den nødvendige kapacitet.

- Allerede nu er den spændt til bristepunktet, hvilket betyder, at vi har været nødt til at sende patienter til andre hospitaler, siger han.