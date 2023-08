Svindlet for 14,5 millioner: Ældre blev snydt igen og igen

Det var veltalende og tillidsvækkende svindlere, der lokkede flere end 400 ældre til at udlevere kontooplysninger og NemID.

Sådan lyder det onsdag i Retten i Aarhus, hvor flere vidner afgiver forklaring om den svindel, de har været udsat for over telefonen.

- Det var en venlig og kultiveret stemme, der ringede og sagde, han ringede fra min bank. Jeg hoppede i med begge ben, lyder det fra en kvinde.

Hun bruger høreapparat og har en sort dametaske med i retten.

Opkaldet fandt sted 31. marts 2022 omkring klokken 20.

Hævet stort beløb

Manden, der ringede, forklarede ifølge kvinden, at han var fra bankens sikkerhedsafdeling.

De kunne se, at der netop var hævet et stort pengebeløb fra kvindens konto, forklarer vidnet.

Der var formentlig tale om svindel, og medarbejderen ville hjælpe med at spærre kontoen og føre pengene tilbage, forklarer kvinden.

Til det formål skulle han bruge kontooplysninger og NemID-koder.

Anklagemyndigheden mener, at fire mænd står bag den organiserede svindel, der ifølge anklageskriftet stod på fra slutningen af 2020 til juni 2022.

Politiet skred til anholdelse af mændene på baggrund af blandt andet aflytning af telefoner.

Snydt for millioner

Samlet set er der ifølge anklageskriftet blevet snydt - eller gjort forsøg på det - for op mod 14,5 millioner kroner.

Op mod 200 vidner er indkaldt til at afgive forklaring i sagen, som blev indledt i juni.

Svindlerne anvendte ifølge de forurettede især to navne: "Martin Hansen" og "Mads Nielsen".

Flere af opkaldene fra aflytningen afspilles onsdag i retten.

- Pænt goddag, du taler med Martin Hansen fra netbankens sikkerhedsafdeling. Vi kan se, at der for 20 minutter siden er hævet 6000 kroner fra din konto til køb af skiudstyr. Er det noget, du kender til?

Sådan indledes flere af samtalerne, fremgår det af afspilningerne.

Datter opdagede svindler

Det var dog ikke alle, der endte med at hoppe i fælden.

Et vidne forklarer i retten, at hun var til stede, da hendes gamle far blev ringet op.

Han hører dårligt og har altid telefonen på medhør, så hun kunne følge med.

- Min far bliver opskræmt og siger, at han nok skal finde de her oplysninger. Men jeg når at spørge personen, hvad han skal med min fars kortoplysninger. Og så bliver forbindelsen afbrudt, forklarer kvinden i retten.

De fire tiltalte nægter sig skyldige.

Der ventes at falde dom i sagen i slutningen af november.

