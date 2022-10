Svindles på stribe - udgiver sig for at være betjente og bankmænd

Svindelnummeret er langt fra nyt, alligevel snydes ældre på stribe af falske betjente og bankmænd, der franarrer dem betydelige summer.

Alene tirsdag fik Østjyllands Politi tre anmeldelser fra ældre kvinder, der alle havde opdaget fupnummeret for sent.

En af dem, en 80-årig kvinde fra Randers, var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være en betjent og advarede hende om en svindler, der var ude efter hendes penge.

- Hun skulle derfor overføre penge fra sin konto til flere forskellige konti, og så ville hun få pengene tilbage, når de var sikret. Kvinden fulgte mandens vejledning, og først senere fandt hun ud af, at hun var blevet snydt, skriver politiet i døgnrapporten.



I de to andre tilfælde er det en 68-årig og en 78-årig fra henholdsvis Viby og Tilst, der begge var blevet ringet op af en, der udgav sig for at være fra banken.

- Det er en del tusind kroner, de er blevet franarret, så det er betydelige beløb, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.



Under påskud af, at kvindernes penge skulle sikres, fik de at vide, at der ville komme en forbi efter kreditkort og kontanter.

Tal med pårørende

Den seneste tid er der over hele landet kommet rigtig mange henvendelser om lignende svindelnumre, oplyser Østjyllands Politi.

- Det er desværre noget, vi ser rigtige meget af, og ikke kun den seneste tid. Der er mange, der har fundet den her måde at narre ældre mennesker på, siger Jakob Christiansen.

Derfor advarer man igen borgere om ikke at udlevere personfølsomme oplysninger samt opfordrer pårørende til at tage en snak med de ældre.

- Hverken politi eller bank vil ringe dig op og bede om dine koder eller kreditkort, så læg på, hvis du oplever det og tal gerne med, siger kommunikationsmedarbejderen.

Det gælder også selvom politiets eller bankens nummer står i displayet. Der findes nemlig tekniske løsninger til at få det til at se ud som om, man ringer fra et andet nummer, lyder det.

Politiet har gennem tiden anholdt flere for bedragerisagerne, men indtil videre har det ikke sat en stopper for svindlen.