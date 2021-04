Svindelsag vækker bekymring på Christiansborg

- Vi skal se, om tilsynene i kommunerne ikke skal have mulighed for at agere på en anden måde, for den er meget tillidsbaseret. Jeg glæder mig kun over, at vores tilsyn har forfulgt sagen (Østjysk Boligsagen red.) og fået klarlagt og belyst, at der var noget at komme efter, siger Bünyamin Simsek.