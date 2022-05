Superstudenter afslører sine tricks: Sådan får du bedre karakterer

Sommeren nærmer sig, og det samme gør eksamenstiden for de studerende. En tid, der for flere betyder sved og mange tårer.

Men ved hjælp af få simple greb kan du øge sandsynligheden for en bedre karakter. Det fortæller superstudenten Yasmin El Youssef, der i 2020 dimitterede med et snit på 12,7.

Noget, der kun kan lade sig gøre, hvis du får 12 i alle fag og samtidig har seks A-fag. Udover at være en flittig studerende har Yasmin El Youssef dog et par esser i ærmet, der kan være med til at hæve dit gennemsnit.

Den såkaldt tomatmetode, Google, fjollede remser og rim er blandt hendes hemmeligheder, afslører hun.