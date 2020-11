Supercykelstier skal binde Østjylland sammen

Det skal være nemmere at komme frem og tilbage i Østjylland på to hjul – i hvert fald, hvis det står til Skanderborg kommune.



De er gået sammen med ti østjyske kommuner om at etablere et supercykelstisekretariet, hvor formålet er at skabe sammenhæng og synlighed mellem de kommunale cykelstier. Oveni i det afventer man, om et tilskud på 0,5 millioner kroner årligt i tre år bliver godkendt af regionsrådet.

- Ideen med samarbejdet er, at vi begynder at tænke lidt på tværs. Hvis man eksempelvis vil cykle fra Skanderborg til Aarhus, skal vi kigge på, om forbindelsen er god hele vejen. Når man cykler, er man sådan set ligeglad med, hvilken kommune man er i – det skal bare fungere, siger Claus Leick, der er formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg kommune.