Sundhedsstyrelsen udgiver ny anbefaling: Brug mundbind

Rejsende med mundbund bliver fremover ikke et særsyn i trafikken. Sundhedsstyrelsen opfordrer nu alle til at bære mundbind i myldretiden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Selvom smittespredningen her i slutningen af juli fortsat er på et lavt niveau, så kan det hurtigt ændre sig.

Der kan komme flere mindre udbrud og måske en pludselig hurtig stigning i antallet af smittede, lyder advarslen fra Sundhedsstyrelsen.

Risikoen er især nærværende fordi rigtig mange danskere i begyndelsen af august vender hjem fra ferie, hvilket igen giver trængsel i den kollektive trafik, hvor det kan blive svært at holde afstand.

Tættere sammen

Derfor ændrer Sundhedsstyrelsen fra fredag middag sine anbefalinger: Fremover er det en god ide at bruge mundbind, når man bruger offentlig transport i myldretiden.

- Hvis vi skal bevare kontrol med epidemien, er god afstand og rene hænder stadig vigtigt. I den kommende tid rykker vi mere sammen, fordi vi vender tilbage på arbejde og uddannelse, og den kolde tid nærmer sig, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

- Det kan gøre det sværere at holde afstand i mange situationer, også selvom man gerne vil. Det gælder f.eks. i den kollektive trafik i myldretiden eller i tætpakkede busser, tog og færger. Derfor anbefaler vi nu, at man tager et mundbind med i tasken i de situationer, og tager det på, hvis det er svært at holde afstand”, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har tidligere været tilbageholdende med at anbefale brug af mundbind. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Måske også indkøbscentre

Formålet med mundbindet er ifølge Søren Brostrøm, at smittede som ikke har symptomer, ikke kommer til at smitte andre. Samtidig kan mundbindet give ekstra beskyttelse til særligt sårbare.

- Vi melder de nye anbefalinger ud netop nu, fordi vi kan se at aktiviteten i den kollektive trafik er øget i takt med den gradvise genåbning og vi forventer en yderligere øgning i takt med at ferien slutter og genåbningen går ind i fase 4, forklarer Søren Brostrøm.

Det er ikke udelukket, at mundbindsanbefalingen senere bliver udvidet til indkøbscentre og forsamlingssteder, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Skal bruges rigtigt

I sine nye anbefalinger understreger Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt, at mundbindene bruges rigtigt.

Forkert brug af mundbind kan nemlig gøre mere skade end gavn, lyder det fra styrelsen.

Mundbind bremser nemlig viruspartikler fra mund og næse og disse partikler lægger sig derfor i mundbindet. Er det corona-partikler, så er det meget uheldigt, hvis man efter at have brugt mundbindet, rører ved det og undlader at vaske eller spritte hænder.

- De fleste mennesker er ikke vant til at bruge mundbind og derfor vil vi i de kommende uger udgive mere materiale med information og inspiration til, hvordan man anvender det korrekt og i hvilke situationer det kan give mening, forklarer Søren Brostrøm.

- Hvis man bruger forkert mundbind eller man bruger mundbind forkert, så beskytter det ikke, og måske gør det mere skade end gavn.

Den nye anbefaling er gældende fra august 2020.