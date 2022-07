Sundhedsstyrelsen dropper tidligere igangsættelse af fødsler

Sundhedsstyrelsen vil alligevel ikke anbefale, at kvinder, der er gået over termin, sættes i gang med at føde tidligere.

Det skriver Politiken.dk.

I december 2021 sendte styrelsen ellers et forslag i høring, om at fødsler skulle sættes i gang allerede fra en uge efter termin.

Det ville være et brud med den hidtidige anbefaling om, at igangsættelse sker, når den gravide er gået mellem 10 og 12 dage over termin.