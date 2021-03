Sundhedsstyrelsen ændrer retningslinjer: Vaccinerede kan med ro i maven kramme igen

Styrelsen dropper sin anbefaling om, at færdigvaccinerede skal holde afstand, når de opholder sig derhjemme. Det skriver DR.

Færdigvaccinerede kam kramme

Ændringen betyder, at der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er noget i vejen for at sidde tæt eller give et kram til andre, der er færdigvaccineret, eller personer uden øget risiko for covid-19.

Årsagen er, at vaccinerne har vist en rigtig godt effekt, fortæller Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.