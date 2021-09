Sundhedsstyrelsen åbner for tredje stik til meget syge

Man kan tidligst få sit tredje stik, en måned efter at man har fået stik nummer to. Der må maksimalt gå ni måneder efter andet stik. De vil blive tilbudt enten Pfizer/BioNTech eller Moderna.

Ikke godkendt til tredje stik

Coronavaccinerne er ikke godkendt til at blive brugt til et tredje stik, men har alligevel valgt at anbefale det, fordi der er studier, der tyder på, at det kan give en bedre beskyttelse.

- Der er nogen evidens for, at en tredje dosis vaccine oveni de to doser, der gives for at færdiggøre det primære vaccinationsprogram, kan øge disse patienters immunrespons og derigennem medvirke til at forebygge alvorlige sygdomsforløb med covid-19, skriver Sundhedsstyrelsen.