Sundhedsplejersker med opråb: - Det kan få konsekvenser for børnene

Og der er ikke noget, der tyder på, at det bliver bedre. På landsplan viser aldersfordelingen, at 18 procent af alle sundhedsplejerskerne er over 60 år. Det betyder, at mange indenfor de kommende år går på efterløn og pension.

- Kommunerne vil gerne uddanne flere, men pengene følger ikke med fra politisk side. Så vi løber rigtig stærkt, fordi vi mangler kollegaer, og det er frustrerende ikke at kunne give det tilbud, som vi ved og har en erfaring med, at familier og de unge har brug for, siger Pernille Kirk Clausen.

Vægttab og mistrivsel

Normalt kommer sundhedsplejerskerne på besøg flere gange i løbet af barnets første leveår.

- Sundhedsplejerskerne er blandt andet med til at opspore mistrivsel hos familierne. Det kan være et stort vægttab ved det nyfødte barn, en fødselsdepression ved mor eller far, eller at barnet ikke udvikler sig alderssvarende motorisk og socialt. Det lægger familien ikke altid mærke til, siger Pernille Kirk Clausen