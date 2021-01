Sundhedsordfører: Ændret vaccineplan kan gavne beboere på Sølund

- Ja det gør jeg. Og jeg håber oprigtigt, at det er sådan, jeg skal forstå det. Netop når vi taler beboerne på Sølund og på nogle af de andre institutioner, hvor vi har borgere med kognitive handicap, er det ret vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det er svært at isolere sig selv i den situation.

- Måske kan man heller ikke helt forstå, at det er vigtigt, at man holder afstand til hinanden. Og vi skal altså undgå de her store smittekæder, som vi ser rundt omkring på institutioner lige nu, siger Kirsten Normann Andersen.