Styrelse: Flere skal selvisoleres og testes efter tæt kontakt til smittet

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu også, at i de situationer, hvor man har været tæt på en smittet, men altså ikke er nær kontakt, kan få taget en screeningstest.

En screeningstest kan forstås som en test, man tager for en sikkerheds skyld for at være sikker på, at man ikke er blevet smittet.

- Det kan være i en situation, hvor man sidder på et kontor sammen eller har siddet i et mødelokale. Det anbefaler vi, for at undgå at der er smitte, som vi ikke opdager, siger Helene Probst.