Studerende dumper politisk aftale: - Det er ikke en god idé

Prorektor for VIA University College, Gitte Sommer Harrits, er glad for, at Østjylland får en ny socialrådgiveruddannelse, men hun frygter, at det bliver svært at flytte studerende fra Aarhus og til eksempelvis Silkeborg eller Randers.

- Jeg forstår godt intentionerne i aftalen, men det er nogle ambitiøse mål, at vi vil flytte de studerende fra Aarhus og ud i landet, siger hun.

- Jeg kan godt bekymre mig en lille smule for, om vi lykkes med den her aftale, og om det kommer til at betyde, at vi får færre studerende alt i alt, siger Gitte Sommer Harrits.