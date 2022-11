Strømafbrydelser: Sne forstyrrer el-nettet

Han har mandskab ude på flere stationer for at fjerne sne, men på de almindelige master og ledninger i landskabet kan de ikke fjerne sneen. Der er kun ét at gøre; vente på varmere grader.

Brian Guldbæk fortæller, at det er en usædvanlig situation, der har ramt elnettet på Djursland mandag.

- Jeg kan ikke mindes, at vi har oplevet det før, og jeg har været her i 18 år, siger.



Konstant Net oplyser, at der fortsat vil være forstyrrelser mandag eftermiddag.