Strømafbrydelse i knap 800 husstande

Ifølge Claus Blem Jensen har 800 husstande været uden strøm på grund af tre kabelfejl i nettet. Men hvad de fejl skyldes, ved de ikke endnu.

- Kabelfejl kan komme pludseligt for eksempel af, at ledninger mørner. Nogle af dem er så gamle, så de trænger til at blive skiftet ud. Det kan være, de får et mindre brud, og så skal der ikke særlig meget til, før de kan slå ud. Der er også nogle, der kan have gravet i det, siger han.

På deres hjemmeside er der varslet tre planlagte strømafbrydelser i området den 14., 15. og 16. februar. Claus Blem Jensen kan ikke udelukke, at det spiller en rolle i, at strømmen er gået her til aften.