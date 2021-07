Strejke uden resultat: Men sygeplejersker tror fortsat på lønløft

Selvom konflikten nu har varet i knap fire uger uden at komme til en løsning, er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Midtjylland, Anja Laursen, ikke i tvivl om, at sygeplejerskerne er lykkedes med at fange danskernes opmærksomhed.

- Jeg tror faktisk, at rigtig mange danskere er begyndt at tage stilling. Vi kan selvfølgelig gøre mere for at fortælle, at nyuddannede sygeplejersker tjener 25.000 kroner, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fastholder samtidig, at sygeplejerskerne har brug for et "markant lønløft".

Stemt ned to gange

Men det kan have lange udsigter lyder det fra Anders Kühnau (S), der er formand i Region Midtjylland og chefforhandler for Danske Regioner, der sammen med kommunerne er sygeplejerskernes primære arbejdsgivere.

Derfor efterlyser han, at Dansk Sygeplejeråd inviterer til dialog.

- Det er svært for mig at sige, at vi finder vej til forhandlingsbordet. Men tror Dansk Sygeplejeråd, at vi kan det, og ønsker de, at vi skal tilbage til forhandlingsbordet, så må de jo komme med et udspil på, hvad der skal til, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.