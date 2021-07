Strejke aflyser behandlinger på stribe: Nu vil partier og fagforening have regeringen på banen

I over en måned har sygeplejerskerne nu strejket, fordi de mener, at tjenestemandsreformen fra 1969 har spændt ben for, at de gennem årenes løb er steget tilstrækkeligt i løn.

Og på nuværende tidspunkt er der ingen tegn på, at konflikten er kommet tættere på en løsning.

Derfor bør regeringen gribe ind. Sådan lyder det i dag, fredag, fra Dansk Folkeparti, der dermed bakker op om Enhedslisten, som tidligere på ugen kom med samme udmelding.

- Når jeg synes, det er fornuftigt, at regeringen kommer i omdrejninger nu i stedet for bare at vente, er det, fordi alle og enhver, der kigger på det her, kan se, at på et eller andet tidspunkt skal politikerne på banen, sagde Kristian Thulesen Dahl til Politiken fredag morgen.