Straffede børnemisbrugere kan huse ukrainske flygtninge

Efterlyser muligheden

Herlev er en af de kommuner, der oplever, at borgerne viser stor gæstfrihed over for de ukrainske flygtninge. Mange henvender sig til kommunen med et ønske om at give husly.

Indtil videre har kommunen matchet 20 familier med 35-40 ukrainere, oplyser Camilla Ottsen, der er centerchef for Dagtilbud og Skole.

Hun glæder hun sig over interessen. Men hun efterlyser muligheden for at indhente børneattester, ligesom det eksempelvis sker, når pensionister bliver frivillige hjælpere i folkeskolen.

- Når man kan have rammer for det i andre sammenhænge med frivillige, så er det uforståeligt, at det ikke kan lade sig gøre her. Vi ønsker at tage et ansvar for de ukrainske børn, og i den forbindelse er det naturligt at indhente en børneattest, siger Camilla Ottsen.