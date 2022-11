Stort antal konkurser - krisetid lukker populær restaurant

Efter en stribe år med meget få konkurser er krisen begyndt at kradse i dansk erhvervsliv.



Tal fra Danmarks Statistik viser, at 274 aktive virksomheder gik konkurs i oktober, når man korrigerer for sæson.

Det er en stigning på seks procent, når man sammenligner med september, og er det højeste niveau i 12 år.

- Hvad der startede som en mindre konkursbølge i byggeriet har spredt sig til langt flere brancher, så det nu også er bageren på hjørnet, den lokale restaurant og mange flere, der mærker den triste udvikling, skriver Lasse Lundquist, der er konsulent hos SMV Danmark, i en kommentar til tallene.

Senest er det blandt andet gået ud over det aarhusianske spisested Juliette, der har ligget på Jægergårdsgade de seneste ti år.

- Covid-19 og nu også krigen har haft så store konsekvenser for vores drift, og selvom vi forsøgte at finde løsninger for at redde det, var der desværre ikke tid nok, skriver den franske restaurant på Facebook.