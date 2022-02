Stormen Malik gav langt færre skader end Bodil og Allan

- Jeg tror, at en af grundene til, at der er færre skader her, end vi har set ved andre storme, det er, at folk er blevet bedre og bedre til at forebygge.

- Der har været rigtig mange varsler ude, og folk er blevet bedre til at lære at binde trampoliner fast, så de ikke ender på taget, siger han.

Selv om det er mere end en uge siden, at Malik ramte Danmark, forventer begge selskaber, at der fortsat vil drysse anmeldelser om skader ind i den kommende tid.