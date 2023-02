Storm får flere konsekvenser i trafikken

Stormen, som af DMI er døbt Otto, rammer Danmark fredag.

For østjyske breddegrader er der udsendt varsen for Norddjurs Kommune og særligt Anholt.

For Nordjylland er varslet helt op på orkanstyrke, og det får DSB til at aflyse lyntogene mellem Aarhus H og Aalborg fra klokken 14.30 til 23.00 på grund af risiko for væltede træer og genstande på skinnerne. Der er også færre intercitytog på strækningen i samme tidsrum.

Molslinjen han endnu ikke bebudet nogen ændringer mellem Aarhus og Odden.

Grenaa-Anholtfærgens afgang er rykket fra klokken 13.00 til 12.00, oplyser færgen på Facebook.

Allerede torsdag fik stormvarslet Samsø Rederi til at aflyse en lang række afgange fredag.