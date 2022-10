Storbrand har skabt boom i salget af luftfiltre

Mens borgere klager over røggener, har luftfilter-virksomheder oplevet en stor fremgang, siden branden på Studstrupværket nord for Aarhus begyndte for knap to uger siden.

Det oplyser de to største sælgere på det marked til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange huse - især nybyggede - har ventilationsanlæg, som konstant suger luft ind udefra for at cirkulere den rundt mellem værelserne. Og især de huse har haft problemer med røglugt indendøre i forbindelse med branden.



Derfor er masser af østjyske kunder gået på jagt efter såkaldte kulfiltre, der kan sortere en større del af lugten og røgen fra, inden det kommer ind i deres hjem.