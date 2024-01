De mildere frostgrader har gjort det nemmere at fjerne sne, så den hårdt prøvede kollektive bustrafik kan komme tilbage i normal drift.

Efter flere dage med aflysninger er alle linjer i både Randers og Aarhus nu genåbnet. Midttrafik understreger dog torsdag morgen, at det i begge byer er med stor risiko for forsinkelser og aflysninger.

I Skanderborg vil man i løbet af torsdag morgen genoptage kørslen, men også her varsles der om stor risiko for, at busser ikke kan køre som efter planen.

Regional- og lokalbusser kører, men med risiko for mange aflyste afgange, og flere ruter kan der slet ikke køres på, skriver Midttrafik på sin hjemmeside.