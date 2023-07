Stor indbrudsbølge: 14 på et døgn

Det ferietid og dermed højsæson for indbrud. Og det kan mærkes.

Af døgnrapporten fra Østjyllands Politi for torsdag fremgår det, at der har været intet mindre end 14 indbrud.

Der har været indbrud i både Randers, Solbjerg, Aarhus, Hårup, Malling, Krajbjerg, Viby, Tranbjerg, Hornslet og Assentoft.

- Vi har rigtig mange anmeldelser i dag, men det er normalt, at det stiger lidt i ferien. Vi kan hvert år se, at der bliver begået flere indbrud i ferierne, siger Anne Tiedemann, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Uden for ferieperioder er der typisk mellem nul og otte indbrud i døgnet i politikredsen, oplyser hun.

Nabohjælp er vigtigt

Det er derfor en god idé at være opmærksom på risikoen for indbrud, når man tager på ferie.

- Man kan sørge for gode låseinstallationer på døre og sikringsbeslag til vinduerne. Og det kan også være en god ide at få det til at se ud som om, der er nogen hjemme. Nogle lader opvask stå, lader musikken spille eller efterlader ting i haven, siger Anne Tiedemann.

- Men det vigtigste råd er nabohjælp. Spørg naboen om at holde et vågent øje med huset. Og hvis der er nogen, der går ture i kvarteret og hilser på folk og er synlige, så kan det få indbrudstyve til at fortrække, siger hun.

Nikolaj kom hjem til gennemrodet hus

Nikolaj Skjødt Rasmussen og Signe Mangor fra Gødvad ved Silkeborg er nogle af dem, der har været så uheldige at komme hjem til indbrud, mens de var på ferie i København.

- Tanken om, at der er nogen, der har været inde og rode rundt i ens hjem er virkelig ubehagelig, fortalte Nikolaj Skjødt Rasmussen om oplevelsen i tirsdag.

Mens familien var på ferie, fik de leveret en pakke, de havde glemt. Det betød, at pakken stod uberørt foran døren.

- Den slags gør, at tyvene jo kan føle sig ret sikre på, at vi ikke er hjemme. De har haft frit spil, tænker jeg, fortalte Nikolaj Skjødt Rasmussen.



Parret delte derfor et opslag i en lokal Facebook-gruppe, hvor de advarede andre om at huske at tjekke, om der er bestilt varelevering inden ferie.