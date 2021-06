Stop tyven: Her er politiets 5 gode råd til at forhindre indbrud

- Det er selvfølgelig glædeligt, at vi bliver ved med at se et fald i antallet af indbrud i private hjem, men vi må ikke læne os tilbage og tro, at der ikke længere er nogen risiko for at blive udsat for indbrud. Derfor opfordrer jeg også til, at man tager sine forholdsregler og gør boligen klar til at være alene hjemme, inden man drager på ferie, udtaler Camilla Nielsen i en pressemeddelelse.



Til og med 23. juni var der blevet anmeldt 549 indbrud i Østjyllands politikreds - betydeligt færre end i 2020 og 2019, hvor der blev anmeldt henholdsvis 972 og 1106 i de første halvår.