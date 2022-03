Stofa-nedbrud flere steder i landsdelen

Hvis du normalt får dit tv og internet fra Stofa, har du måske konstateret, at der er lidt bøvl med det fra morgenen af.

Kunder i Grenaa, Aarhus og Horsens har været uden tv, internet og telefoni her til morgen, oplyser virksomheden på Facebook.



Nedbruddet er ifølge opslaget sket i forbindelse med servicearbejde.

Stofas teknikere arbejder på at finde årsagen og genoprette forbindelsen, lyder det.

Ifølge kommentarerne skulle det være kommet tilbage flere af de ramte steder. Her kan man også se, at Stofa tilmed har haft problemer med at få nedbruddet til at fremgå af sin driftservice på hjemmesiden.