Støttepartier vil aflyse julegudstjenester

- Jeg anerkender, at retningslinjer er skærpede. Men det er et meget stort ansvar at lægge over på personalet i den enkelte kirke at skulle tage stilling til, hvordan man skal indrette sig, og om man så rent faktisk kan overholde retningslinjerne.

- Jeg er helt med på, at det betyder meget for mange mennesker at gå i kirke. Men samtidig har vi også bare en situation, hvor vi ved, at når vi mødes mange sammen, så risikerer vi at smitte en masse mennesker, fordi mange af os går rundt og er smittet uden at vide det, siger hun.

I den modsatte grøft har Dansk Folkeparti eksempelvis udtalt, at julegudstjenesterne ikke skal aflyses.

/ritzau/