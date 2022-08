Støjberg præsenterer DF-afhopper og bankmand som østjyske kandidater

Danmarksdemokraterne fik indsamlet de 20.182 vælgererklæringer, som et parti skal have for at blive opstillingsberettiget, på rekordtid.

8. juli blev vælgerklæringerne officielt godkendt. Det stod klart, at den tidligere udlændinge- og integrationsministers parti ville komme på stemmesedlen til næste valg.

Støjberg har tidligere repræsenteret Venstre, men forlod partiet, som med et flertal kendte hende uværdig til at sidde i Folketinget, fordi hun blev idømt to måneders fængsel af Rigsretten.

I diverse meningsmålinger står Danmarksdemokraterne til at blive valgt ind i Folketinget med 10-11 procent.