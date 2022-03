Stigende forbrugspriser rammer ledige særligt hårdt

Kan allerede mærkes

Dermed skal bedrelønnede lønmodtagere skære mindre ned på deres forbrug som følge af prisstigningerne. I AE's analyse har de mest velhavende husstande en gennemsnitlig årlig indkomst på 600.000 kroner.

Prisstigningerne kan allerede mærkes hos de svagest stillede. Det fortæller Mads Blistrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

De kommunale socialrådgivere er nemlig dem, der kan hjælpe med økonomisk støtte.

- Meldingen fra socialrådgiverne ude i landet er, at de, der har allermindst at leve for, har fået endnu større problemer med at få budgettet til at hænge sammen. Der er simpelthen ikke luft til at klare de her prisstigninger, siger Mads Blistrup til Politiken.

I regeringen tages situationen "meget seriøst", lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar til Politiken.

Men regeringen har ingen aktuelle planer om at hæve satserne på de offentlige ydelser som kontanthjælp og dagpenge, lyder det.